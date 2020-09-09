Взрыв цистерны для перевозки газа в Киеве: в полиции сообщили детали

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва автоцистерны в Киеве во время которого погиб 52-летний мужчина и госпитализирован 33-летний мужчина с телесными повреждениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

“Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33-летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого трагического события.

“Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве на территории предприятия, занимающегося торговлей топливом, взорвалась цистерна для транспортировки газа. Один человек погиб.