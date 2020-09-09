Лукашенко заявил СМИ РФ, существует неопубликованная часть так называемого "перехвата разговора Варшавы и Берлина"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что существует неопубликованная в СМИ часть якобы перехваченного “разговора Варшавы и Берлина” об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщил радиостанции “Говорит Москва” ее главный редактор Роман Бабаян, который участвовал в интервью с беларусским лидером, пишет УНН.

“Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит (президент Беларуси Александр Лукашенко), весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди”, — передал слова Лукашенко журналист.

“Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьёзная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно (станция радиоэлектронной разведки), она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы её перехватили”, — добавил российский журналист детали разговора с Лукашенко.

Напомним, 4 сентября в Минске обнародовали якобы запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Беларуси преподнесло её как “перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального”. Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.