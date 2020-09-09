Украина ожидает договориться о начале переговоров по пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году - Петрашко

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во вторник министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко встретился с вице-премьером, министром развития Республики Польша Ядвигой Емилевич в рамках Экономического форума 2020. Стороны, помимо прочего, обсудили обсудили сотрудничество Украины с ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

“Министр отметил, что Украина ожидает достижения договоренности о начале переговоров по пересмотру Соглашения об ассоциации Украина — ЕС в 2021 году и надеется на дружескую поддержку Польши в этом важном вопросе”, — пишет пресс-служба.

Отмечается, что, в частности, первоочередной задачей является не только дальнейшее углубление либерализации торговли, но и философии экономической части Соглашения в целом.

Кроме того, из слов Петрашко, встреча с польским коллегой является хорошей возможностью для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества, которое носит стратегический характер.

“В частности, перспективным является углубление сотрудничества в сфере торговли, финансовых рынков, инвестиций, отрасли сельского хозяйства и ветеринарии”, — отметил он.

Также Министр обратил внимание, что несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, в третьем квартале текущего года экономика Украины начала восстанавливаться.

Как сообщал УНН, в Украине будет создано 20 рабочих групп с привлечением специалистов для успешного создания Национальной экономической стратегии-2030.