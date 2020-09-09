Минфин: дефицит Бюджета-2021 предполагается на уровне 6%

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Государственный бюджет Украины на 2021 год должен быть сбалансированным и будет сконцентрирован на социальном направлении. Предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, что меньше, чем в этом году. Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Госбюджет еще окончательно не сформирован. Сейчас продолжаются консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП", - сообщил Роман Ермоличев.

Также он отметил, что принятие решения об увеличении МЗП - это существенный дополнительный ресурс, который необходимо учесть в государственном бюджете.

"Дополнительные расходы составляют около 47 млрд гривен. Ведь с 1 января 2021 года минимальная заработная плата будет увеличена до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. гривен. Также при расчетах к проекту бюджета на 2021 год предусматривается сохранение соотношения между размерами должностного оклада работника I-го тарифного разряда ЕТС и минимальной заработной платой, сложившееся в текущем году", - отметил замминистра.

Также он, в частности, указал, что все профсоюзные организации направили предложения по увеличению расходов.

Ранее глава правительства Шмыгаль сообщил, что Минфин сбалансировал основу бюджета на 2021 года.