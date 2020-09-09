Комитет по нацбезопасности отменил заседание по ситуации в Донбассе

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил заседание 9 и 11 сентября из-за “введением режима самоизоляции”. Соответствующее объявление опубликовано на сайте комитета, передает УНН.

“Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, проведение которых запланировано на 9 сентября 2020 года и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением в Комитете режима самоизоляции”, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что заседание, запланированное на сегодня, было перенесено из-за того, что у одного из сотрудников аппарата обнаружили коронавирус.

Отметим, Комитет сегодня должен обсудить факт нарушения Россией режима тишины на Донбассе. Кроме того, депутаты планировали дать свою оценку обстрела украинских позиций.



Как сообщал УНН, 6 сентября в результате обстрелов боевиками на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения.