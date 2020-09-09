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Новости: Экономика
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В НБУ определились с руководителями трех департаментов

В НБУ определились с руководителями трех департаментов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Правление Национального банка определило победителей конкурсного отбора на должности директоров трех департаментов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Правление Национального банка 8 сентября 2020 года определило победителей конкурсного отбора на должности директоров трех департаментов, входящих в блок Председателя Национального банка Кирилла Шевченко по вертикали подчинения”, — говорится в сообщении.

Указано, что глава Национального банка Кирилл Шевченко поздравил руководителей департаментов и пожелал им плодотворной работы.

“Мы формируем в Национальном банке высококвалифицированную и опытную команду профессионалов, способных развивать масштабные проекты и достигать амбициозных планов. Уверен, что каждый из новоназначенных руководителей департаментов — специалист своего дела и имеет необходимый опыт и знания для развития своих направлений ”, - сказал Кирилл Шевченко.

Так, в частности, к компетенции директора Департамента коммуникаций Галины Калачовой будет принадлежать управление, координация и развитие системы коммуникаций Национального банка со средствами массовой информации, управление системой информационных каналов центрального банка и его развитие и координация и реализация просветительских мероприятий, направленных на повышение финансовой культуры и осведомленности граждан Украины.

Указано, что директором Юридического департамента будет назначен Владислав Бедненко. В его компетенцию будет входить организация разработки и проведения общей правовой политики в НБУ, юридическое обеспечение защиты прав и законных интересов НБУ, организация и координация ведения претензионно-исковой работы и определения методологических основ для разработки нормативно-правовых актов и распорядительных документов регулятора.

Также отмечается, что директором Департамента стратегии и развития станет Арсен Макарчук. В его компетенцию будет принадлежать развитие направлений стратегического анализа и планирования в Национальном банке, разработка, обновление и мониторинг выполнения Стратегии Национального банка, сопровождение других стратегических документов, а также развитие системы управления проектной деятельностью, бизнес-анализа и системы управления процессами регулятора.

Напомним, в НБУ рассказали, какие меры принимаются для поддержки экономики.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина
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