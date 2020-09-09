В ОАСК оспаривают назначение Малеваного главой Госэкоинспекции

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Окружном административном суде Киева оспаривают назначение Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Егора Фирсова в Кабинет Министров Украины. Истец просит суд отменить распоряжение Правительства от 20 мая 2020 года о назначении Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обжалуемое распоряжение, по мнению истца, нарушает его права и является незаконным.

Отмечается, что в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, правительство назначило Андрея Малеваного на должность главы Государственной экологической инспекции Украины в мае этого года.