Опрос: какие партии проходят в парламент

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В случае выборов в Верховную Раду в ближайшее время, барьер в 5% для попадания в парламент преодолели бы пять политических партий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, передает УНН.

Так, по результатам опроса, в парламентском рейтинге лидирует партия “Слуга народа”, которую готовы поддержать 25,7% среди готовых голосовать и кто определился с выбором. За партию “Оппозиционная платформа — За жизнь” готовы проголосовать 16,7%, партию “Европейская солидарность” — 15,6%, партию “Батькивщина” — 9,4%.

Кроме того, 6% опрошенных поддержали бы Радикальную партию, 4,3% — партию “Голос”, 4,0% — партию “Сила и честь”, 3,5% — партию Шария. Рейтинг других политических сил — ниже 3%. Тех, кто не определился, — около 14%.

Также, по результатам опроса, Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков. 44% опрошенных доверяют главе государства, 51% — не доверяют. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют — 58%, Юлии Тимошенко доверяют 22%, не доверяют — 74%, Петру Порошенко доверяют 22%, не доверяют — 75%.

Отмечается, что уровень доверия к Президенту Зеленского (44%) выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Порошенко (25%) и Янукович (26%).

По результатам опроса 56% считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, только 8% — ухудшение.

59% отметили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 года. 19% отметили, что шансы на их участие составляют “50 на 50”, 7% — высказались, что возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное. Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди старших.

Опрос был проведен в период с 29 августа по 3 сентября 2020 года методом CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 10000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.

Как сообщал УНН, по результатам опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 60% киевлян довольны работой мэра Виталия Кличко и 59% считают, что ситуация в городе за время его пребывания на этом посту улучшилась.