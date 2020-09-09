Политолог рассказал, при каких условиях Кличко не пройдет во второй тур столичных выборов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Действующий мэр Киева и кандидат на должность председателя города Виталий Кличко не пройдет во второй тур столичных выборов в случае если в мэры решится идти Петр Порошенко. Об этом заявил политический консультант Сергей Быков, передает УНН со ссылкой на YouTube канал Быкова.

“Не завидую я Кличко. Если Петр Порошенко решится идти в мэры Киева, то он может настолько перетянуть рейтинги Виталия Кличко, что нынешний мэр вообще не выйдет во второй тур. „Европейская Солидарность“ сейчас будет, как сорвавшийся с цепи, волкодав отгрызать рейтинги у партии „Удар“ Виталия Кличка”, — говорит Быков.

При таком раскладе во втором туре Порошенко встретится с кандидатом от партии “Слуга народа” Ириной Верещук, предположил политолог.

“И здесь все решит ненависть — у Петра Порошенко антирейтинг в разы выше, чем у Верещук, Кличко и Кучеренко вместе взятых”, — добавил он.

В случае электорального чуда и победы Порошенко, последний “откажется от Киева”, прогнозирует Быков.

“Потому что сложно быть лидером общенациональной партии, когда ты говоришь о кишечной палочке в озере на Радужном. А люди это прекрасно понимают и не хотят отдавать голос политику, который откажется от мэрского кресла.

И все прекрасно понимают, что маловероятное выдвижение Порошенко для кандидата от „Слуги народа“ будет настоящим подарком, ведь шансы Ирины Верещук победить существенно вырастают, а вот чтобы победить Кличко — Верещук придется поработать. Но нет ничего невозможного”, — подытожил политолог.

Напомним, как сообщал УНН, каждый третий киевлянин недоволен работой Кличко на посту мэра.

Также напомним, согласно прогнозам букмекеров, в лидерах будущих мэрских выборов Киева “держатся” Кличко и кандидат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук.