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ПриватБанк выставил на торги отель и офисы в Херсоне за более 52 млн грн

ПриватБанк выставил на торги отель и офисы в Херсоне за более 52 млн грн

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Акционерное общество государственный банк “ПриватБанк” выставило на продажу Государственного предприятия “СЕТАМ” отель и офисы стоимостью 52,5 млн грн, расположенные в центре Херсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

“Акционерное общество государственный банк „ПриватБанк“ выставило на электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие „СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) недвижимость общей площадью 5011 кв.м, расположенный в самом центре города Херсон”, — говорится в сообщении.

Указано, что объект состоит из двух частей:

— В правой части здания (общей площадью 2635,2 кв. м) в 2014 году была проведена реконструкция под качественный трехэтажный отель среднего класса на 60 номеров. В наличии котельная для подогрева воды и отопления в зимний период, прачечная. Также в отеле есть два конференц-зала на 100 и 30 посадочных мест, а внутри двора есть паркинг для транспорта.

— В левой части (общей площадью 2375,8 кв. м) предоставляется в аренду нежилая недвижимость под офисные помещения площадью от 8,5 кв.м до 17,5 кв.м, со 2 по 5 этажи, с двумя общими санузлами на 2 и 3 этажах.

“ПриватБанк — это надежный и давний партнер сетами. На этот раз банк выставил на OpenMarket недвижимость, которая состоит из двух частей: гостиницы и офисных помещений. По моему мнению это выгодная инвестиция, которая быстро окупится”, — сказал гендиректор ГП “СЕТАМ” Александр Море.

Отмечается, что аукцион запланирован на 23 сентября 2020 года. Стартовая цена лота: 52 млн 500 тыс. грн

Напомним, СЕТАМ провел уже 63 656 успешных аукционов по арестованного имущества на 9,3 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область
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