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К ослаблению карантина не готовы Киев и 17 областей - Минздрав

К ослаблению карантина не готовы Киев и 17 областей - Минздрав

КИЕВ. 9 сентября. УНН. По состоянию на 9 сентября город Киев и 17 областей не готовы к смягчению карантинных мероприятий. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает УНН.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения: Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Кроме того, не готовыми к смягчению карантина считаются временно оккупированные АР Крым и город Севастополь - из-за отсутствия данных.

Напомним, в Украине на 8:40 9 сентября зафиксировано уже более 143 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,5 тысячи.

Как сообщал УНН, от 7 сентября в Украине из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в "красную" карантинную зону отнесено ряд регионов Украины.

Также напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Киев, Минздрав, Тернополь и Тернопольская область, Коронавирус, карантин, Черновцы и Черновицкая область
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