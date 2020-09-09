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"Слуга народа" и "УДАР" идут на равных: опубликовано свежий рейтинг партий и кандидатов в мэры Киева

"Слуга народа" и "УДАР" идут на равных: опубликовано свежий рейтинг партий и кандидатов в мэры Киева

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За политическую партию “Слуга народа” в столице готовы проголосовать 17,6% киевлян. Первое место же в рейтинге занимает партия “УДАР”, которая набирает чуть больше — 17,7%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса исследовательского центра “Имидж-контроль” за период с 6 по 8 сентября.

Так, по данным исследования, если бы выборы в Киевский городской совет проходили в ближайшее воскресенье, то наилучшие результаты показали бы “УДАР” и “Слуга народа”. На третьем месте партия “Европейская Солидарность” с 11,7%.

Далее идут “Батькивщина” с 9,6% поддержки киевлян и “Оппозиционная платформа — За жизнь” с 6%. У партии Игоря Смешко “Сила и честь” всего 5% голосов. Остальные политсилы не преодолевают даже 5%-ый барьер.

Лидером мэрской гонки остается действующий градоначальник Виталий Кличко. За него готовы проголосовать 37,6% киевлян. Второе место у кандидата от “Слуги народа” Ирины Верещук, которая набирает 13,3% и выходит во второй тур.

На третьем месте представитель партии “Перемога Пальчевского” Андрей Пальчевский с 6,4% поддержки киевлян. Далее по рейтингу идут Алексей Кучеренко (“Батькивщина”), Сергей Притула (“Голос”) и Марина Порошенко (“Европейская солидарность”).

В опросе приняли участие 2035 респондентов из Киева. Погрешность составляет 2,2%.

Источник: УНН
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