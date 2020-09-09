Весовой контроль: ТОП-разрушителем дорог оказалась одесская компания, которая строит дороги

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Четвертую неделю подряд грузовики одесской компании "СПМК-17" злостно нарушают требования габаритно-весовых норм на дорогах Украины, сообщает УНН.

На этой неделе транспортное средство компании превысило разрешенную весовую норму на 31%. Общий вес грузовика составлял 52,65 т при разрешенной норме в 40 т, а сумма штрафа составила 149 евро.

Всего за предыдущие три недели транспортным средствам компании "СПМК-17" уже начислено 1847,2 евро штрафа за перегруз.

Владельцем одесского ООО "СПМК-17", которое специализируется, в частности, на строительстве дорожных объектов, является Седа Амирханян, а руководителем - Армен Амирханян. По информации Государственной фискальной службы Украины из реестра "Узнай больше о своем бизнес-партнере", по состоянию на 1 июля 2020 года, за "СПМК-17" числился налоговый долг в размере 2325284 грн.

Напомним, до конца этого года Мининфраструктуры запускает около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении". Еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го.