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В Киеве больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано на Дарнице

В Киеве больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано на Дарнице

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировали в Дарницком районе — 53. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.

“Больше всего случаев заболевания (за сутки на коронавирусную болезнь COVID-19 — ред.) обнаружили: в Дарницком районе — 53, в Подольском — 42 и в Деснянском районе — 40”, — рассказал Кличко.

Напомним, наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в Киеве и Харьковской областях.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Коронавирус
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