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Новости: Политика
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В ЕС одобрили продление на полгода персональных санкций против РФ

В ЕС одобрили продление на полгода персональных санкций против РФ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) согласовал в среду продление на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Об этом 9 сентября в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продолжение санкций на 6 месяцев по 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, взорвали территориальную целостность Украины. Вскоре к этому списку добавятся около 15 человек и несколько организаций из-за строительства Керченского моста", - сообщил Йозвяк.

Напомним, ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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