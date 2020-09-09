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В КГГА сообщили о ситуации с подготовкой школ к отопительному сезону

В КГГА сообщили о ситуации с подготовкой школ к отопительному сезону

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Почти во всех столичных школах завершена подготовка к отопительному сезону. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Вы знаете, что накануне выборов социальными сетями распространяется много лжи и манипуляций. И то, что на отопление школ якобы нет средств - это также ложь! На подготовку учреждений образования к осенне-зимнему периоду из бюджета города уже выделили 443 млн грн. Эти средства пошли на капитальный ремонт фасадов и кровель, замену окон и ремонт теплопунктов. На капремонты систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. На сегодня выполнили более 70% этих работ и они продолжаются", - сообщил Кличко.

По его словам, по сравнению с 2015 годом бюджет области образования вырос втрое и составляет 19,5 млрд грн - то есть треть бюджета города.

Он также сообщил, что почти в 9 раз выросли расходы на развитие и модернизацию учебных заведений, их строительство и реконструкцию.

Напомним, в столице ведется подготовка к следующему отопительному сезону, к зиме готовятся все предприятия и службы.

Источник: УНН
Теги: КГГА, школа, отопительный сезон
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