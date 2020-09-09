В Киеве завтра состоится инвестиционный форум

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В столице завтра состоится Инвестиционный форум города Киева, где, в частности, обсудят антикризисные меры в условиях пандемии. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Как адаптироваться и преодолевать вызовы, стоящие с пандемией? Какие антикризисные экономические и социальные стратегии развития нужны столице и пригородным территориям? Об этом будем говорить на Инвестиционном форуме Киева, который состоится в столице завтра. А также - о развитии локального бизнеса и его влиянии на развитие общин. Экологическую безопасность Киевской агломерации, культурное наследие, креативные индустрии и туризм", - сказал Кличко.

По его словам, свои мысли по этим темам выскажут участники форума - представители дипкорпуса в Украине, представители Европейского банка реконструкции и развития, мэры европейских городов и урбанисты. А также - инвесторы, руководители крупных компаний, эксперты.

Напомним, в Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у более 300 человек.