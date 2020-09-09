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Частная тяга изменит операционные возможности Укрзализныци - эксперт

Частная тяга изменит операционные возможности Укрзализныци - эксперт

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Частная тяга изменит операционные возможности грузовых перевозок путями Укрзализныци и кардинально улучшит качество сервиса для грузовладельцев. Об этом УНН рассказал Андрей Рязанцев, бывший директор по экономике и финансам Укрзализныци.

"Частная тяга изменит операционные возможности перевозок - она улучшит их, и мы с вами получим для грузовладельца лучший сервис - это 100%. Будет ли удешевление - это будет в каждом конкретном случае зависить от перевозок, но, в любом случае, состоится изменение самой модели ценообразования", - отметил Рязанцев.

Эксперт уверен, что старт эксперимента Министерства инфраструктуры по допуску локомотивов частных компаний на пути Укрзализныци - это начало рыночных отношений в области железнодорожных грузовых перевозок.

"Частная тяга - это появление рыночных отношений. К примеру, сегодня вагонный парк, который ранее был постоянно в дефиците, после установления нормальной рыночной цены сразу получил профицит вагонов и снижение стоимости перевозок, потому что частный капитал мгновенно находит сферы, куда он может зайти и где заработать для себя доход. Та же история будет с частной тягой: как только увидим, что механизм работает, все обсчитают его уже на основании фактических показателей, подсчитают его доходность. Если это будет выгодно - частный капитал сразу установит нормальные рыночные отношения в этой области" , - уверяет Рязанцев.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что процесс запуска локомотивов частных компаний на пути Укрзализныци находится на финальном этапе, а первый участник эксперимента уже выбран. Также он отметил, что Мининфраструктуры учитывает все возможные риски демонополизации рынка грузовых перевозок.

Источник: УНН
Теги: Украина, реформы, Укрзализныця, эксперт
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