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Кулеба завтра поедет в Испанию

Кулеба завтра поедет в Испанию

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 сентября будет находиться с визитом в Испании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

"10 сентября 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Королевство Испания", - говорится в сообщении.

Ожидается, что запланированные в рамках визита встречи и переговоры будут способствовать активизации двустороннего политического диалога и дадут новый толчок практическому измерению сотрудничества с особым акцентом на торговле и инвестициях.

Украинская сторона также имеет целью расширить договорно-правовую базу отношений и заручиться дальнейшей неизменной поддержкой Испании по ключевым для нашего государства вопросам в рамках международных организаций.

"Во время визита состоятся переговоры с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лая. Предусмотрены также встречи с другими официальными представителями правительства Испании, руководством парламента страны, а также генеральным секретарем Всемирной туристической организации, штаб-квартира которой расположена в Мадриде", - добавили в МИД.

В рамках визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.

А 9 сентября министр иностранных дел Украины посещает с рабочим визитом Португалию.

Ранее Украина и Испания обсудили ускорение подписания соглашения о совместном авиапространстве.

Источник: УНН
Теги: МИД, Испания, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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