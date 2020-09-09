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Новости: Криминал и ЧП
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"Минера" моста Метро в Киеве выпустили из психбольницы: он вменяем

"Минера" моста Метро в Киеве выпустили из психбольницы: он вменяем

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Днепровский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест Виталия Ткаленко, который “заминировал” 1 июня мост Метро. Ранее он находился в специализированном медицинском учреждении. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

“Экспертиза установила, что он вменяем, поэтому следователь и прокурор обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с содержания в психиатрическом учреждении в условиях исключающих опасное поведение на содержание под стражей. Суд частично удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства круглосуточно”, — сообщила Максимец.

По ее словам, срок меры пресечения до 1 октября 2020 года.

Напомним, Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, который “заминировал” мост Метро, с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение.

Как сообщал УНН, 1 июня в Киеве перекрыли мост Метро, после того, как неизвестный мужчина угрожал взорвать здание.

Впоследствии правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать столичный мост Метро.

Источник: УНН
Теги: Киев, прокуратура, Украина
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