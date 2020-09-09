В Беларуси задержали еще одного члена координационного совета оппозиции, проходят обыски

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Члена координационного совета оппозиции Беларуси Максима Знака, а также оппозиционера Илью Салея задержали. Они находятся в центральном аппарате следственного комитета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

"Максима Знака, Илью Салея, Марию Колесникову задержали. Идут обыски у активистов координационного совета (КС). Член президиума КС Беларуси юрист Максим Знак утром 9 сентября успел написать продюсеру "Эхо Москвы" сообщение со словом "маски". Теперь с ним не могут связаться его помощники", - говорится в сообщении.

Сказано, что позже появилась информация о том, что Максим Знак утром во вторник перестал выходить на связь. Его мобильный телефон отключен, а звонки в мессенджерах не проходят. Последний раз с ним разговаривал белорусский общественный деятель Павел Латушко в полночь, и с тех пор они не связывались.

"Правозащитникам стало известно, что сегодня обыски проходят по месту жительства Марии Колесниковой и в квартире юриста Ильи Салея... Обыски у Ильи Салея и Максима Знака происходили в связи с уголовным делом по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет"). Сейчас они находятся в Центральном аппарате следственного комитета", - уточняется в сообщении.

Сообщается, что в штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают.

Напомним, отец белорусской оппозиционерки Колесниковой сообщил, что ее удерживают в минском СИЗО.