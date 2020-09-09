Новости: Политика
Среда, 9 сентября 2020, 14:34 • Дарья Панченко • 5775
Средняя доплата врачам будет увеличена на 3500 грн - Шмыгаль
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Средняя доплата врачам будет увеличена на 3500 грн, на это будет направлено около 6 млрд грн. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
“В понедельник на внеочередном заседании мы сделали первые шаги — приняли решение о повышении выплат всем нашим медикам. На эти цели будет направлено почти 6 млрд грн. Непосредственно врачам средняя доплата будет увеличена на 3,5 тыс. грн”, — сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, правительство согласовало механизм доплат медикам с сентября.
Источник: УНН
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