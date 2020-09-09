Комитет ВР назначил отдельное заседание по кандидатам в комиссию в конкурсе на должности в САП

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности обратится к фракциям и группам с просьбой повторно подать кандидатуру в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и рассмотрит этот вопрос на своем отдельном заседании 15 сентября. Такое решение комитет принял на сегодняшнем заседании, передает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

"Председатель Комитета Денис Монастырский внес предложение обратиться к руководителям депутатских фракций и групп с просьбой повторно подать в комитет предложения по кандидатурам в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре из 7 человек до 14 сентября включительно и рассмотреть этот вопрос на отдельном заседании Комитета во вторник 15 сентября", - говорится в сообщении.

Комитет также предлагает депутатским фракциям и группам обеспечить участие своих кандидатов в заседании, которое будет проводиться в режиме видеоконференции.

"Члены комитета обсудили вопрос и единогласно приняли решение поддержать такое предложение", - добавили в ВР.

Также члены комитета поддержали большинством голосов решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения направить на доработку проект закона о внесении изменений в УПК и КоАП Украины о проведении экспертизы по вопросам права №2741.

Кроме того, комитет принял решение рекомендовать ВР отклонить проект закона о внесении изменений в УПК Украины относительно упрощения и усовершенствования действующих норм закона с целью избежания наказания виновными лицами и разгрузки судебных органов №3303.

На доработку комитет рекомендует Раде направить проект закона о внесении изменения в статью 368-5 УК Украины относительно ответственности за незаконное обогащение №3007.

Кроме того, комитет принял решение рекомендовать ВР отклонить проекты законов о внесении изменений в УК Украины относительно установления ответственности сотрудников правоохранительных органов за невыполнение судебных решений №3121 и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности в сфере обращения с отходами №3390. Комитет также рекомендует парламенту поддержать альтернативный проект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности в сфере обращения с отходами №3390-1 и принять его за основу.

Напомним, в начале сентября Рада не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП.