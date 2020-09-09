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Кабмин расширил перечень товаров для противодействия COVID-19, которые освобождаются от налогообложения

Кабмин расширил перечень товаров для противодействия COVID-19, которые освобождаются от налогообложения

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров расширил перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализации и ликвидации вспышек COVID-19 на территории Украины, которые освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость. Соответствующее решение поддержали на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализации и ликвидации вспышек эпидемии и пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины. Дата перечня товаров, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализации и ликвидации вспышек эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Суть проекта - вносятся изменения в 225 и 224 постановлением Кабинета министров от 20 марта. Это упрощенная процедура закупки и освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Дополняется их новыми услугами, медицинскими изделиями и лекарственными средствами", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в частности, в этот перечень предлагается включить системы водородоснабжения, вакцины против гриппа и проведения вакцинации лиц, принадлежащих к группе риска заболеваемости COVID-19.

Правительство поддержало проект постановления без доработки.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя доплата врачам будет увеличена на 3500 грн.

Источник: УНН
Теги: налогообложение, лечение, Коронавирус, карантин
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