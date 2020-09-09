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Новости: Криминал и ЧП
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Арестован иностранец, который находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях

Арестован иностранец, который находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Суд применил временный арест для иностранца, который находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 суд применил временный арест сроком на 40 суток для иностранца, который находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола указанный гражданин находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирийской Арабской Республики. Его задержание произошло 3 сентября 2020 года в городе Киеве с участием сотрудников Службы безопасности Украины.

"В соответствии с постановлением суда иностранец будет находиться под стражей до поступления запроса о его выдаче. В настоящее время в отношении задержанного начата экстрадиционная проверка", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Краматорске обнаружили участника вооруженных формирований "ДНР".

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, иностранцы, аресты
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