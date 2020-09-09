Пандемия: ВОЗ сообщила примерное время появления эффекта от массовой вакцинации против COVID-19

КИЕВ. 9 сентбря. УНН. Ощутимый эффект вакцинации от коронавируса в полной мере проявится в мире не ранее 2022 года, поскольку потребуется время для приобретения коллективного иммунитета населением. С таким прогнозом выступила в среду на брифинге в Женеве, транслировавшемся в Twitter, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, пишет УНН.

“Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы все или по крайней мере 60-70% людей обрели иммунитет, который мы называем коллективным иммунитетом, что действительно замедлит передачу (инфекции)”, — сказала она. “Мы говорим в данном случае не об искоренении этого вируса, а о снижении определенного воздействия, которое он оказывает сейчас на общество, на жизни. И несомненно, потребуется время до 2022 года, чтобы увидеть эту перемену”, — пояснила Сваминатан.

С учетом необходимости проведения испытаний разрабатываемых сейчас в мире вакцин, а также их лицензирования и производства она назвала середину 2021 года “оптимистичным сценарием” в том, что касается доставки “ограниченного числа доз вакцин в страны”.

Эксперт обратила вместе с тем внимание на “большой прогресс”, достигнутый в тестировании на коронавирус и на антитела.

“Цены (на проведение тестирования) снижаются, и возможно, что очень скоро мы увидим, что эти тесты станут доступными, так что люди даже смогут применять их для самотестирования, — сказала она. — Тогда тестирование может стать массовым”.

Более доступное тестирование приведет к изменению стратегии в борьбе с пандемией, считает Сваминатан. Она напомнила в этой связи, что чем быстрее выявлена болезнь, тем выше шансы на проведение надлежащего лечения и предотвращение осложнений.

“Именно это (повышение доступности и расширение тестирования) объясняет тот факт, что сейчас мы видим менее высокий уровень смертности, чем в начале пандемии”, — заключила эксперт.

Онлайн-брифинг ВООЗ, 9 сентября 2020 года: