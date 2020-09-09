Правительство поддержало ликвидацию областных управлений Госэкоинспекции и создание окружных

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров сегодня поддержал проект постановления реорганизации территориальных органов Государственной экологической инспекции, предусматривающий ликвидацию областных управлений Госэкоинспекции и создание окружных. Об этом во время брифинга после заседания правительства сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, передает корреспондент УНН.

"Сегодня Кабмин поддержал два важных постановления, касающиеся Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Еще весной Кабинетом министров было проголосовано постановление о создании Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. А сегодня фактически уже завершена трансформация и последним решением был проект постановления об изменении названия ключевых постановлений Кабинета министров, которые были приняты ранее. Это важный шаг для дальнейшей эффективной работы Министерства. Также хочу представить еще один проект постановления, который сегодня был принят, о реорганизации территориальных органов Государственной экологической инспекции в рамках проекта по реорганизации и государственного экологического контроля. С тем, чтобы ликвидировать областные управления Государственной экологической инспекции и создать окружные управления", - сказал Роман Абрамовский.

Он отметил, что был ликвидирован ряд управлений и созданы окружные управления в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

"Вместе с тем региональные эти территориальные органы будут способствовать более эффективному контролю, уменьшению расходов бюджетных средств на содержание аппарата, и мы считаем, что с принятием закона о Государственном экологическом контроле, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, их деятельность будет гораздо более эффективной. И этому, в том числе, будет способствовать такая техническая реорганизация этих органов", - добавил министр.

Напомним, Госэкоинспекция с начала года насчитала более 177 млн грн убытков за вред природе.