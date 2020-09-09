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Новости: Криминал и ЧП
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В суд передано дело об убийстве и поджоге пожилой женщины в Донецкой области

В суд передано дело об убийстве и поджоге пожилой женщины в Донецкой области

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение по делу мужчины, подозреваемого в убийстве и поджоге летней женщины в Краматорске Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

“Под процессуальным руководством Краматорского местной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении неоднократно судимого, в том числе за изнасилование и разбойное нападение мужчины, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть умышленного убийства”, — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в ночь на 12 июля 2020 года местный житель в поисках бывшей сожительницы пришел в дом 71-летней пенсионерки, у которой раньше они вместе снимали комнату. Увидев визитера, хозяйка обвинила его в краже металлических изделий, на что злоумышленник дважды ударил ее кулаком по лицу, нанес еще несколько ударов по голове деревянным бруском и двумя кирпичами — по всему телу.

Сообщается, что с целью сокрытия следов преступления мужчина накрыл тело хозяйки оконной занавеской и поджег, не оставив женщине никаких шансов на спасение.

Так, от полученной открытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер потерпевшая скончалась. Соседи вызвали спасателей на место возникшего пожара.

“В настоящее время обвинительный акт направлен в суд”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Кировоградской области женщина убила пенсионерку, а потом подожгла дом.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, прокуратура, Украина
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