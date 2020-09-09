Кабмин принял план приоритетных действий правительства на 2020 год

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения "Об утверждении плана приоритетных действий Правительства на 2020 год". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

По его словам, план действий насчитывает 690 шагов во всех сферах реализации государственной политики, среди них:

- в сфере европейской интеграции - проведение 22 саммита Украина-ЕС в октябре, разработка проекта концепции обновления Соглашения об ассоциации в сентябре, подготовка к проведению саммита "Восточное партнерство" в декабре;

- обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, Создание и реализация правовых оснований для выплат компенсаций за жилье, которое было разрушено в результате агрессии России на востоке Украины, нормирование процедуры регистрации фактического проживания внутренне перемещенных лиц;

- обеспечение на межправительственном уровне поддержки украинского экспортера для расширения присутствия украинской продукции и услуг на рынках стратегических партнеров, а также стран Азии, Африки и Латинской Америки;

- открытие центров индустрии 4.0 в Украине;

- обновление существующих международных соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций;

- разработка и представление Кабмину проекта закона "Об основах административно-територияального устройства Украины";

- разработка и представление Кабмину проекта закона об усовершенствовании государственной политики в сфере трудовых отношений;

- совершенствование законодательства в сфере государственной поддержки развития и стимулирования деятельности фермерских хозяйств.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль представил план действий правительства на 2020 год. Он вмещает 690 пунктов и включает пункты о промышленном безвизе, создании свободной экономической зоны для IT-отрасли и агентства по экспорту.