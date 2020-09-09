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Госэкоинспекция собирается проводить проверки в скверах и парках

Госэкоинспекция собирается проводить проверки в скверах и парках

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Государственная экологическая инспекция инициировала внесение изменений в унифицированную форму акта, благодаря чему сможет проверять выполнение норм природоохранного законодательства в зеленых зонах. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook, передает УНН.

"ГЭИ сможет проверять зеленые зоны! Инициировали внесение изменений в Унифицированную форму акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Благодаря внесенным изменениям теперь Госэкоинспекция сможет проверять скверы и парки", - написал Андрей Малеваный.

Он пояснил, что унифицированная форма акта заполняется инспекторами после проверки субъектов хозяйствования. В ней описываются наличие или отсутствие нарушений, перечень объектов, которые проверяются. "Другими словами, это пошаговый план проверки и ее результаты. Форма акта, которая у нас сейчас, не позволяет ГЭИ проверять зеленые зоны в городах. То есть, если в парке или сквере есть явное нарушение природоохранного законодательства, инспекция не может его зафиксировать, ведь не имеет соответствующего акта", - добавил глава ГЭИ.

Тем не менее, по его словам, в зеленых зонах очень часто происходят случаи нанесения вреда окружающей среде. Вырубаются городские деревья, засоряются газоны и водоемы, однако виноваты в этом наказание не несут, отметил Малеваный.

Напомним, правительство поддержало ликвидацию областных управлений Госэкоинспекции и создание окружных.

Источник: УНН
Теги: парк, проверки, Госэкоинспекция
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