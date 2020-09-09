В Виннице мужчина инсценировал нападение на себя, чтобы не возвращать деньги

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Виннице открыто производство из-за ложного сообщения о совершении преступления. Так, мужчина инсценировал нападение на себя, чтобы не отдавать знакомому 15 тысяч долларов долга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

“34-летний житель Винницы придумал историю о преступлении и сообщил знакомому, которому задолжал 15 тысяч долларов. По версии потерпевшего, в центре Винницы его ранил ножом незнакомец и отобрал сумку с деньгами”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что история выглядела правдоподобной, ведь “пострадавший” действительно имел порез на шее. Поэтому знакомый, который пришел за деньгами, сообщил о преступлении в полицию.

“7 сентября в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на 34-летнего жителя областного центра. На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции начала выяснять все обстоятельства. Первое, на что обратили внимание полицейские и медики, ранение было не глубоко и незначительным. Осматривая автомобиль, следователи обнаружили сумку, которую, по „версии потерпевшего“, с документами и деньгами в него отобрал нападающий. Впоследствии полицейские нашли и нож, которым мужчина, как оказалось, сам порезал себе шею”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина путался в показаниях, не мог точно назвать место совершения преступления, а впоследствии признался, что инсценировал разбойное нападение, чтобы не отдавать долг, поскольку денег у него не было. Для того, чтобы преступление выглядел реалистично, нанес себе телесные повреждения.

Следствием открыто уголовное производство ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове полиция за вымогательство 100 тысяч долларов задержала преступную группировку, двое из членов которой — выходцы из Кавказского региона. В случае неуплаты им средств угрожали убить ребенка потерпевшего.