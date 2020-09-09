Хомчак требовал от СБУ замолчать материалы дела о взятке в 1 млн грн за маски для военных - Корчинская

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Служба безопасности Украины 20 августа сообщила о случае вопиющей коррупции в Вооруженных силах Украины. Речь шла о вымогательстве и получении взятки в размере 1 млн грн от предпринимателей за то, чтобы они могли продать Медицинским силам ВСУ медицинские маски. По словам бывшего депутата и волонтера Оксаны Корчинской, схема реализовывалась не без ведома высшего руководства ВСУ. Более того, от СБУ просили замолчать указанный инцидент в прессе. Об этом она рассказала в комментарии УНН.

"Еще о скандале в командовании Медицинских сил. Когда полковники организовали схему откатов на закупке масок, то военнослужащие никогда не поверят, что это все организовал один полковник и помогал ему с командир медроты воинской части. Потому что я лично знаю этого полковника, он был очень толковым начмедом на фронте, и когда он согласился при сегодняшних руководителях прийти на эту должность, мы ему все говорили, что его обязательно подставят. Предупреждали, что с этими людьми нельзя играть не по их правилам, а сидеть будет он. Сейчас ему 13 млн залога дали ... И правды он не скажет, потому генералы будут говорить, что его вытащат, договорятся с судами", - рассказала волонтер.

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Она также добавила, что гордится отдельными офицерами СБУ, которые разоблачили коррупционную схему и не стали молчать, хотя не обнародовать факт взятки их просило высшее руководство ВСУ, говорит Корчинская.

"Очень я горжусь нашими офицерами СБ, это наши альфовцы, среди них есть наши собратья. На них очень давило руководство Генштаба и, насколько я понимаю, непосредственно Хомчак. Очень давили на их органы и речь шла о том, что требовали замолчать материалы дела. И к чести их и следователей ГБР материалы были открыты, и разговоры были обнародованы именно для того, чтобы дело не замяли. До сих пор дело пытаются замять и похоронить, потому что речь идет о системной коррупции", - подчеркнула Корчинская.

Как писал УНН, по словам, военного эксперта Олега Жданова, командование Медицинских сил превратили в "центр" коррупции и не без ведома руководства ВСУ.