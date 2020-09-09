Гостаможслужба вводит понятие "надежного субъекта"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Государственная таможенная служба вводит понятие "надежного субъекта" для быстрого прохождением таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы, передает УНН.

"Сейчас мы наблюдаем задержку грузов на некоторых таможенных пунктах. Но хочу отметить, что никакого саботажа со стороны таможенных органов не происходит - идет рабочий процесс сугубо в правовом поле. Действительно, продолжительность таможенного оформления может колебаться. Впрочем, это зависит от самого субъекта оформления. Если к документам, к содержанию груза и его задекларированной стоимости вопросов нет, то оформление происходит в кратчайшие сроки. В настоящее время нарушений законного периода контроля (до 10 суток) на таможнях мы не наблюдаем", - отметил глава Государственной таможенной службы Андрей Павловский.

Также он отметил, что задержка грузов часто обусловлена не ручным вмешательством работников таможни, а работой автоматизированной системы.

Также Павловский отметил, что компаниям, которые не имеют истории нарушений, система предоставляет статус "надежного субъекта".

"Это маркер того, что клиент в течение определенного времени соответствует критериям прозрачности. И тогда его оформление проходит максимально быстро. На совещании с Ассоциациями предпринимателей я подчеркнул: мы способствуем бизнесу, который ведет прозрачную деятельность и платит все законные платежи в бюджет. Украинский или любой другой бизнес, который соблюдает все правила при оформлении груза, не имеет проблем на таможне", - подчеркнул руководитель Гостаможслужбы.

Как сообщалось ранее в УНН, на границе со Словакией в очереди собралось 200 грузовиков.