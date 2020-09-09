В столице в прошлом месяце за неправильную парковку эвакуировали около 4 тысяч авто

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Киеве за три недели эвакуировали около 4 тысяч авто из-за нарушения правил парковки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В течение последних трех недель за нарушение правил парковки эвакуировали почти 4000 авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью является уменьшение количества эвакуации и создание условий, чтобы водители не нарушали правила остановки, стоянки и парковки.

"Для этого, к примеру, обустраиваем перехватывающие паркинги на въездах в Киев. Отсутствие эвакуации означало бы отсутствие нарушений правил парковки, соответственно - дороги разгрузятся от пробок и уменьшится количество ДТП. Столичные водители должны осознать, что лучше припарковаться на 200-300 м дальше, оплатить парковку и быть спокойными, чем потом искать авто на штрафплощадке и оплачивать штрафы", - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

По его словам, наиболее распространенными нарушениями, за которые эвакуируют авто, есть остановка на пешеходном переходе, остановка на выезде с прилегающих территорий, на полосах общественного транспорта, перекрестках, остановках общественного транспорта.

В конце сентября на территории зоопарка в Киеве откроют новый паркинг для посетителей зоопарка.