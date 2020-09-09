Лукашенко о задержании "вагнеривцив": я склонен верить, что это провокация Украины и США

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко самостоятельно принял решение о задержании 33 россиян в июле этого года, а также сообщил, что склонен верить о якобы “провокации Украины и США”, пишет УНН со ссылкой на его интервью российским СМИ.

“Я говорю (силовикам): хорошо, тогда придется их задерживать, чтобы не было беды. Задержали”, — сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, рассказывая о докладе ему председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика, который говорил об “очень большом риске, и что могут не справиться — отследить (действия тридцати трех человек) и нейтрализовать одновременно”.

Он заявил, что до сих пор не знает, зачем приезжали в республику 33 задержанных россиянина. “Я просто с ними по-человечески обошелся, но я не знаю, зачем они к нам приехали”, — сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос о том, как была определена дальнейшая судьба задержанных россиян, президент уточнил: “Было бы так, как они бы решили. Если я убежден в том, что они не приехали совершать противоправные действия в Беларуси. А я не знаю до сих пор”. Впрочем, Лукашенко отметил, что склонен больше верить в то, что это была якобы провокационная операция спецслужб США и Украины. “Если верить в то, что вы сказали, Украина, американцы и прочее, а я склонен больше в это верить, но не 100%. И, если бы я был убежден — я бы поступил как поступил. Они бы решали, куда ехать”, — подтвердил Лукашенко.

Ранее, президент России Владимир Путин заявил, что считает задержание 33 россиян в Беларуси в конце июля было якобы совместной акцией украинских и американских спецслужб, которые “затащили” граждан РФ в Минск.