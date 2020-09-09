Спрятал тело в коллекторе: в Мариуполе мужчина жестоко убил женщину

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Донецкой области сообщили о подозрении мужчине, который подозревается в убийстве женщины, после чего тело было скрыто в коллекторе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 1 жителю города Мариуполя сообщено о подозрении в умышленном убийстве женщины из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что 5 сентября 2020 года мужчина пригласил к себе в гости знакомую. Во время общения между ними возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес женщине камнем около 5 ударов по голове, после чего, схватив со стола кухонный нож, нанес им жертве около 15 ударов в область грудной клетки.

Когда жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник завладел ее золотыми украшениями и деньгами. Для того, чтобы избавиться от улик совершенного убийства, мужчина завернул тело женщины в одеяло, вынес во двор и выбросил в коллектор, который замаскировал шифером и камнями и залил водой, указали в прокуратуре.

В то же время Департамент уголовного розыска в Telegram-канале уточняет, что убитая была беременна. "06.09.2020 в Центральный ОП ГУНП в Донецкой области поступило сообщение об исчезновении 32-летней женщины, которая, будучи беременной, ушла в медицинское учреждение и не вернулась".

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение по делу в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве и поджоге пожилой женщины в Краматорске Донецкой области.