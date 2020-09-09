В ГБР обнародовали статистику результатов своей работы за последние 8 месяцев

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За 8 месяцев ГБР арестовало имущества на более чем 20 млн гривен, 716 тыс. долларов и 55 тыс. евро. Об этом говорится в соответствующем отчете бюро, опубликованном на сайте ведомства, передает УНН.

Так, в частности, среди основных достижений за 8 месяцев работы в ГБР определили следующие:

▪️ направлено в суд 6 обвинительных актов в отношении преступных группировок, в состав которых входило 33 участника (из них 2 организационно-преступные группировки имели коррумпированные связи);

▪️ направлено в суд обвинительные акты в совершении уголовных преступлений в отношении 9 профессиональных судей;

▪️ по уголовным производствах, расследованных следователями ГБР, обеспечено возмещение ущерба на сумму более 10 млн гривен;

▪️ арестовано имущества, среди которого более 20 млн гривен, 716 тысяч долларов США и более 55 тысяч евро;

▪️ наложен арест на 59 земельных участков, 24 здания и 49 объектов жилой недвижимости, 121 транспортное средство, 43 произведения искусства;

▪️ арестованы доли в уставном капитале на сумму более 1,5 миллиарда гривен.

Как сообщалось ранее в УНН, в ГБР рассказали детали расследования пыток в полиции Кагарлыка.