"Дунайские маневры": в Измаиле начались украинские-румынские военные учения

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Измаиле Одесской области начались четырехдневные украинские-румынские военные учения Riverine-2020. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Основной задачей Дунайских маневров является отработка взаимодействия ВМС ВС Украины и Румынии с непосредственным привлечением корабельно-катерного состава пограничных ведомств двух государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 кораблей ВМС Румынии и катер пограничной полиции приветствовали корабли и катера ВМС Украины, а также Морской охраны Госпогранслужбы, с соблюдением дистанции, стоя на якоре в румынских водах, напротив морского вокзала, где пришвартовались украинские участники учений.

"Маневры корабельно-катерного состава, противовоздушная оборона корабля в специфических условиях речной навигации, обеспечение безопасности гражданского судоходства, работа тральной группы и другие бесконтактные задачи учений будут отрабатываться в обычном режиме. В то же время, штаб учений и остальные элементы, которые предусматривают контакт, переведены в режим внутринациональной отработки", - сообщают в ГПСУ.

Отмечается, что основной задачей Дунайских маневров является отработка взаимодействия ВМС ВС Украины и Румынии с непосредственным привлечением корабельно-катерного состава пограничных ведомств двух государств.

"Первый день учений был насыщен маневрированием большого строя из 12 единиц, традиционно, без остановки гражданской навигации. Отрабатывались и элементы смотровых операций в условиях высадки в пределах одной национальной и даже ведомственной группы. Также проведено межнациональную операцию по осуществлению траления участка Дуная, где вероятно обнаружение подводных взрывоопасных "сюрпризов" предыдущих войн и сражений прошлых лет. Условно вытраленая мина уничтожена корабельно-подрывной командой ВМС Украины. Впереди еще 3 насыщенных дня речных учений", - резюмировали пограничники.

Как сообщалось ранее в УНН, в Грузии начались масштабные военные учения с участием войск НАТО.