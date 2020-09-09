В июле сотрудникам экстренной медпомощи выплатили более 72 млн грн надбавок - правительство

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В июле 2020 года работникам 25 Центров экстренной медицинской помощи выплатили надбавку в размере 72 млн грн за работу с пациентами с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Национальная служба здоровья оплачивает всем заведениям в полном объеме и своевременно средства за лечение пациентов с подозрением или с заболеванием COVID-19. За совершение этих доплат медицинским работникам несет ответственность главный врач учреждения. Расходы на оплату труда работников 25 Центров экстренной медицинской помощи в июле составили: на выплату зарплат медикам в размере должностного оклада с учетом надбавок и доплат - более 123, 88 млн грн, на выплату надбавок за работу с пациентами с COVID-19 - более 72, 88 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем размер надбавки к зарплатам медикам экстренной медпомощи за июль составил 60%.

"Но в разных регионах ситуация разная, например, в центре экстренной медицинской помощи Харьковской области надбавки за июль составили 300%, Полтавской области - 379%, в Луганской - 243%, Черниговской - 239%. Относительно медицинских учреждений, оказывающих стационарную помощь пациентам с COVID-19, то, например, в Шосткинской центральной районной больнице Сумской области расходы на оплату труда врачей заведения в июле составили 203,8 тыс. грн, из них 128 тыс. грн - доплаты за лечение пациентов с COVID-19. В больнице работает 7 врачей, средняя зарплата врача в июле составила 29 тыс. грн", - указано в сообщении.

Сообщается, что за непосредственное осуществление доплат врачам и медработникам заведения несет ответственность главный врач учреждения. Именно руководство заведения должно позаботиться о том, чтобы медицинский персонал получал доплаты за работу в условиях повышенного риска.

"Правительство предусмотрело на увеличение зарплат медиков 5,9 млрд грн. В частности, предусматривается увеличение зарплат: врачам - на 70% от должностного оклада, определенного по 14 тарифному разряду Единой тарифной сетки, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей - на 50% от минимальной заработной платы, младшим медицинским сестрам - на 25% от минимальной заработной платы. Учреждения получат выплаты на повышение зарплат медикам уже с сентября", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, средняя доплата врачам будет увеличена на 3500 грн, на это направлено около 6 млрд грн.