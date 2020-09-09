В Киеве открывают виртуальный музей Игоря Сикорского

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Объединение общественных активистов, ученых и художников взялись восстановить дом Сикорского и сделать в нем музей авиации MUSEUM SIKOR SKY. Сначала - онлайн. Об этом УНН сообщили организаторы проекта.

"Несмотря на то, что в Киеве находится дом, в котором родился гений мировой авиации, изобретатель вертолетов Игорь Сикорский, Украина не имеет никакого музея его имени, а семейный дом легендарного изобретателя находится в аварийном состоянии. Создание виртуального MUSEUM SIKOR SKY в значительной степени решит эти проблемы путем освещения, демонстрации и популяризации истории Игоря Сикорского", - уверены авторы проекта.

Отмечается, что на сайте sikorsky.kiev.ua, который заработает с 1 ноября, "возможно будет увидеть пионеров авиации и их изобретения, пройти киевскими и заокеанскими путями Игоря Сикорского, открыть за дверью цифрового мира другие музейные пространства, которые присоединятся к проекту, а в последующем - попасть в кабину легендарного многомоторного самолета Первой мировой войны "Ильи Муромца". А еще самому смоделировать авиаконструкции и научиться воздушном бою и пилотированию в космосе".

Сами создатели впоследствии планируют создать настоящий виртуальный иммерсионный музей.

"С помощью беспилотников и лазерного сканирования оцифрован дом, созданы первые модели пространств, продолжаются поиски и восстановление аутентичных интерьеров начала ХХ столетия для виртуальной реконструкции... отобрана коллекция авторских чертежей для создания 3D-моделей первого вертолета Н-1, который разработал Игорь Сикорский, самолета БиС-2, на котором он впервые поднялся в небо и др. Все модели проектируются с использованием оригинальных чертежей", - сообщают авторы проекта.

Организаторы уверяют, что MUSEUM SIKOR SKY - первый в Украине цифровой музейное пространства в виде киевского дома Сикорского, который объединит цифровые ресурсы нескольких авиамузейних институтов в единой онлайн-платформе с применением инновационных решений.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский дал музею Королева статус национального.