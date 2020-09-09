Лукашенко: Беларусь вступит в войну, если Запад совершит агрессию против РФ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Беларусь вступит в войну, если со стороны западных стран начнется агрессия против России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, распространенном в среду, пишет УНН со ссылкой также на беларусское государственное агентство БелТА.

“Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве — Запад..., беларусская армия — 60 тыс. штыков, 65 (тыс.), — она вступает в войну, — сказал Лукашенко. — И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности”.

“Если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию”, — добавил он.

По его словам, Белоруссия усилила охрану своих границ по всем направлениям, кроме границы с Россией.

“Нас попробовали немножко пощекотать, как я сейчас понимаю. Тогда-то я серьезно это воспринял — разного рода учения у границ Беларуси. У границ, скажем, Союзного государства — на будущее нам этот термин, это определение понадобится. И конечно, я уже говорил, мне пришлось пол-армии белорусской мобилизовать, для того чтобы этому противостоять... У нас полностью (усиление на границе), по всему периметру, кроме России, у нас же с Россией границы практически нет, кроме административной. А так, конечно, сохраняется, и даже мы усилили на украинском направлении границы”, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. Министерство обороны Беларуси сообщило, что ряд воинских частей Вооруженных сил страны будет приведен в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался 24 августа.