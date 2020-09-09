Зеленский призвал не бояться кадровых изменений

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не нужно бояться проводить кадровые изменения в стране, если человек на той или иной должности не выполняет свои обязанности. Об этом Зеленский заявил журналистам во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Кадровые изменения сейчас? Я не знаю ... Сейчас, для хайпа? Или для чего? Кадровых изменений не должно бояться и делать государство, и президент, и премьер-министр. Всегда, когда человек в критической ситуации не выполняет свою работу, если мы оцениваем и увидим, что человек не выполняет все свои обязанности, то нужно его менять. Это моя философия, несмотря на то, сколько он работает на этой должности", - рассказал Зеленский.

Как сообщалось, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что от нескольких министров ожидают быстрых и эффективных действий, чтобы избежать их отставок.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку.