Зеленский верит, что после встречи советников в "нормандском формате" состоится встреча лидеров

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после встречи советников глав государств “нормандской четверки” состоится и сама встреча лидеров. Об этом Зеленский заявил журналистам во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась — мы все для этого делаем. 11-го числа будет встреча, и мы все делаем все для того, чтобы после встречи советников была встреча лидеров нормандской четверки. Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны, и о том, что у нас есть диалог в рамках „Нормандии“ или в рамках Трехсторонней контактной группы”, — рассказал Зеленский.

Напомним, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, которого называют “куратором украинского направления” Кремля, примет участие во встрече политсоветник “нормандской четверки” 11 сентября в Берлине.

Ранее встреча в “нормандском формате” на уровне советников планировалась на 28 августа, однако она была отменена. Как сообщил федеральном российскому агентству ТАСС источник, близкий к переговорам с российской стороны, это произошло “в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями по ним со стороны Германии, Франции и Украины”.