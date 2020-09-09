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Малюська встретился с послом КНР - заверил в содействии защиты китайского бизнеса в Украине

Малюська встретился с послом КНР - заверил в содействии защиты китайского бизнеса в Украине

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжунем. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает УНН.

"Денис Малюська отметил, что правительство Украины и Минюст, в частности, всячески будут способствовать защите прав китайского бизнеса и инвесторов в Украине. Украинская сторона подчеркнула готовность поддерживать и развивать межведомственные украинско-китайские связи по широкому кругу правовых вопросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в свою очередь, Фань Сяньжунь подчеркнул, что Украина является важным стратегическим партнером КНР, отметив стремительное развитие торговли, интенсивность контактов и результативный диалог на высоком уровне между двумя странами по широкому кругу вопросов.

"Господин посол выразил надежду, что украинско-китайское сотрудничество в сфере юстиции и в дальнейшем будет стремительно развиваться и углубляться, в том числе в соответствии с положениями меморандума о взаимопонимании между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции КНР", - резюмировали в министерстве.

Как сообщалось ранее в УНН, Венедиктова планирует углублять международно-правовое сотрудничество с Арменией.

Источник: УНН
Теги: Китай, Минюст, Денис Малюська

В тексте упоминаются

Малюська Денис
Малюська Денис
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