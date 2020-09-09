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Сейчас мы подробно разбираем каждый эпизод нарушения "режима тишины" на Донбассе - Зеленский

Сейчас мы подробно разбираем каждый эпизод нарушения "режима тишины" на Донбассе - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока эпизод факта нарушения режима прекращения огня на Донбассе отрабатывается и подробно разбирается и после гибели украинского военного несколько дней нет боевых потерь. Об этом Зеленский заявил журналистам во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"42 дня была тишина (на Донбассе - ред.), я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день не было, на 42-й день мы потеряли человека. Мы отрабатываем сейчас и разбираем детали, что конкретно произошло... Сейчас к каждому такому моменту другой подход, другое отношение. Мы по деталям разбираем каждый эпизод. После этого у нас опять нет боевых потерь", - рассказал Зеленский.

Напомним, 7 сентября огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216 умер в больнице от многочисленных ожогов, полученных во время взрыва автомобиля в зоне проведения ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Президент, обстрелы, ООС, Владимир Зеленский
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