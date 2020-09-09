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Кабмин утвердил новые требования к документам о высшем образовании

Кабмин утвердил новые требования к документам о высшем образовании

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании в среду утвердил перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Кабинет министров принял проект постановления "О документах о высшем образовании (научные степени)", которым предлагается утвердить перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании (научные степени)", - написал Мокан.

По его словам, документ должен также урегулировать вопросы, связанные с выдачей дубликатов дипломов о высшем образовании, выданных до введения ступенчатого высшего образования, поскольку сейчас отсутствуют нормативно-правовые акты, устанавливающие эквивалентность документов о получении высшего образования, выданных до 1991 года образовательно-квалификационным (образовательным) уровням высшего образования (младший специалист, бакалавр, специалист, магистр).

Кроме этого, Кабмин принял проект постановления "Об утверждении Положения о профессиональном художественном колледже".

"Этим документом определяются функции и особенности работы художественных колледжей, организационно-правовые основы их деятельности, особенности структуры колледжа и управления им, механизм взаимодействия между участниками образовательного процесса, а также особенности организации образовательного процесса и деятельности колледжа в рамках международного сотрудничества", - пояснил представитель правительства.

Напомним, правительство сегодня поддержало проект постановления о внесении изменений в пункт 20 постановления правительства от 22 июля 2020 года №641, что позволяет абитуриентам с оккупированных территорий начать обучение без самоизоляции.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, образование
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