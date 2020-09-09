В Киеве задержали одного из руководителей "Исламского государства"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Киеве задержали одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В столице Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находится в розыске по линии Интерпола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по полученным украинской спецслужбой данным, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящего звена террористов "ИД". Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. В Киевской области он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, за это время он продолжал осуществлять координацию ячеек "ИД" за рубежом.

"Задержали террориста в столице. Сейчас он находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки. СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины", - добавляется в сообщении.

Напомним, Служба безопасности задержала в Житомире участника террористической организации "Исламское государство", который прибыл в Украину для избежания уголовной ответственности и пытался легализоваться.