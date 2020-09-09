В ОАСК оспаривают решение Кабмина об установлении 4 уровней эпидопасности

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Окружном административном суде Киева Ивано-Франковский городской совет оспаривает установление правительством "зеленого", "желтого", "оранжевого", "красного" уровней эпидемиологической опасности распространения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева просят признать противоправными и недействительными определенные пункты постановления Кабинета Министров Украины №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в частности, речь идет о пункте 1-36 данного постановления, в частности, и по установлению "зеленого", "желтого", "оранжевого", "красного" уровней эпидемиологической опасности распространения COVID-19. Также соответствующим постановлением определен ряд запретов в зависимости от установления уровня эпидопасности.

"Истцом в данном иске указан Ивано-Франковский городской совет. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - отмечается в сообщении.

Напомним, Ивано-Франковск планирует открыть школы и детские сады с 14 сентября, несмотря на то, что по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций город отнесен к "красной зоне" эпидемиологической опасности.