Правительство одобрило создание Совета по национальной инфраструктуре геопространственных данных
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании в среду одобрил создании Совета по национальной инфраструктуре геопространственных данных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"9 сентября решением правительства принято постановление об утверждении Положения о Совете по национальной инфраструктуре геопространственных данных и его состав", - сообщили в пресс-службе.
По информации КМУ, Совет национальной инфраструктуры геопространственных данных - это коллегиальный совещательный орган при Кабинете Министров Украины, который имеет консультативную функцию по определению механизмов реализации государственной политики в сфере национальной инфраструктуры геопространственных данных.
Главой Совета является вице-премьер-министр Украины-министр цифровой трансформации, членами Совета являются представители центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, Национальной академии наук Украины, органов местного самоуправления и учреждений, предприятий и организаций, которые имеют опыт деятельности с геопространственными данными.
Среди основных задач Совета:
• разработка и представление предложений Кабинета министров Украины в сфере национальной инфраструктуры геопространственных данных;
• содействие уменьшению дублирования геопространственных данных и метаданных у различных держателей данных;
• содействие обеспечению надлежащих условий пользования геопространственными данными органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими пользователями;
• рассмотрение годового отчета о функционировании и развитии национальной инфраструктуры геопространственных данных;
• содействие развитию информационного взаимодействия между держателями данных.
Напомним, правительство в среду одобрило законодательную инициативу по созданию и ведению Государственного реестра географических названий в электронном виде.