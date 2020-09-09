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Правительство одобрило создание Совета по национальной инфраструктуре геопространственных данных

Правительство одобрило создание Совета по национальной инфраструктуре геопространственных данных

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании в среду одобрил создании Совета по национальной инфраструктуре геопространственных данных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"9 сентября решением правительства принято постановление об утверждении Положения о Совете по национальной инфраструктуре геопространственных данных и его состав", - сообщили в пресс-службе.

По информации КМУ, Совет национальной инфраструктуры геопространственных данных - это коллегиальный совещательный орган при Кабинете Министров Украины, который имеет консультативную функцию по определению механизмов реализации государственной политики в сфере национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Главой Совета является вице-премьер-министр Украины-министр цифровой трансформации, членами Совета являются представители центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, Национальной академии наук Украины, органов местного самоуправления и учреждений, предприятий и организаций, которые имеют опыт деятельности с геопространственными данными.

Среди основных задач Совета:

• разработка и представление предложений Кабинета министров Украины в сфере национальной инфраструктуры геопространственных данных;

• содействие уменьшению дублирования геопространственных данных и метаданных у различных держателей данных;

• содействие обеспечению надлежащих условий пользования геопространственными данными органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими пользователями;

• рассмотрение годового отчета о функционировании и развитии национальной инфраструктуры геопространственных данных;

• содействие развитию информационного взаимодействия между держателями данных.

Напомним, правительство в среду одобрило законодательную инициативу по созданию и ведению Государственного реестра географических названий в электронном виде.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, инфраструктура
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