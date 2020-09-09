Украину все время пытаются расколоть - нет стержня национальных элит, способных зародится только в армии - эксперт

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украину постоянно пытаются “разламывать” на части: то по Днепру, то по языку или вере. Все потому, что в Украине не популярен культ защитника страны. Об этом в своем блоге написал политик Андрей Сенченко, передает УНН.

“Нашу страну постоянно пытаются разламывать на части: то по Днепру, то по языку или вере. При этом не все понимают, что устойчивость и конкурентоспособность этих стран базируется не на курортах Мертвого моря или банковской системе с двухсотлетней историей, а на специфической социальной организации общества, в основе которой лежит культ защитника страны. У этого культа разные проявления, но именно он объединяет и цементирует общество в таких странах”, — пишет Сенченко.

В развитых странах государство демонстрирует уважение к своим защитникам путем предоставления различного рода привилегий. Так, к примеру, в Цюрихе, гражданские самых разных возрастов, которых раз в несколько недель призывают на военную службу, бесплатно ездят в вагонах первого класса, пишет политик.

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“В прилизанной Женеве, где личное не принято выставлять напоказ, нередко можно увидеть военную форму, вывешенную на балконе „для просушки“. Так с гордостью демонстрируют, что защитник страны — муж или сын — вернулся с военной службы.

А в Израиле именно служба в армии открывает молодежи все двери в политику, на государственную службу или в бизнес”, — приводит примеры Сенченко.

Стержня в виде всеобщей атмосферы и причастности каждого к защите своей страны Украине не достает, говорит политик.

“Таким стержнем должна стать настоящая национальная элита. Но зародиться она может только в армии, а не на тусовках в ночных клубах. Не деньги или связи родителей, а служба в армии должна открывать социальные лифты для молодежи”, — добавил он.

Чтобы такой стержень зародился, необходимо, во-первых, на законодательном уровне закрепить исключительное право на службу и работу в правоохранительных органах, судебной системе и на государственную службу для тех, кто прошел военную службу в Вооруженных Силах Украины, считает Сенченко.

Напомним, согласно заявлению военного эксперта Александра Суркова, украинская армия сегодня откатывается к постсоветскому варианту. Всему виной, с одной стороны, “ситуация неопределенности”, а с другой — руководители ВСУ, которые мыслят и действуют не как военные, а “как чиновники в погонах”.

Кроме того, по словам эксперта Гавриша, в ВСУ отсутствует сегодня стратегия управления.

Как следствие, военные специалисты уже говорят о вероятной скорой ротации главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. При этом, как отмечают эксперты, такое решение Президента Зеленского будет поддержано, как со стороны военных, так и гражданским обществом.